Siviglia-Athletic Bilbao, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importante per il Siviglia, che scenderà in campo con il 5-3-2. Difesa affidata Gudelj, Sergio Ramos e Badé come centrali, con Pedrosa e Juanlu sulle fasce. Centrocampo con Rakitic, Soumaré e Suso. In avanti la coppia composta da Ocampos e Rafa Mir.

Le probabili formazioni:

SIVIGLIA (5-3-2): Dmitrovic; Pedrosa, Gudelj, Sergio Ramos, Badé, Juanlu; Rakitic, Soumaré, Suso; Ocampos, Rafa Mir. All. Quique Sánchez Flores.

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Unai Simón; Yuri, Paredes, Vivian, Lekue; Herrera, Prados, Sancet; Berenguer, Nico Williams, Guruzeta. All. Valverde.