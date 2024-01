Siviglia-Athletic Bilbao, probabili formazioni

Diciannovesima giornata de La Liga: allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ospite del Siviglia, arriva l’Athletic Bilbao. Andalusi, in piena lotta per la salvezza, sconfitti nell’ultima uscita dall’Atlético Madrid. Diversamente, i baschi, all’ottavo risultato utile consecutivo, cercano punti fondamentali per inseguire il quarto posto. L’ultimo precedente a Siviglia, risalente a ottobre 2022, è terminato 1-1. Il match, in programma giovedì alle 19.15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Soumaré, Fernando, c; Lamela, En-Nesyri, Ocampos. All. Quique Sánchez Flores.

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Herrera, Sancet, Garcia; Nico Williams, Iñaki Williams, Muniain. All. Valverde.