Sfida fondamentale per il cammino di Siviglia e PSV Eindhoven in UEFA Champions League. Andalusi ultimi, reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro l’Arsenal all’Emirates di Londra; olandesi momentaneamente secondi, a quota 5, pari punti con il Lens. La gara d’andata, disputata il 3 ottobre, è terminata 2-2. Il match, in programma mercoledì alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport (254); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrović; Jesús Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa; Fernando, Soumaré; Ocampos, Rakitić, Óliver Torres; En-Nesyri. All. Diego Alonso.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, de Jong, Lozano. All. Bosz.