Slovacchia-Ucraina, probabili formazioni e dove vederla

L’Ucraina deve reagire dopo la pesante sconfitta contro la Romania mentre la Slovacchia ha fatto il colpaccio contro il Belgio. La Nazionale di Lobotka non ha mai vinto due partite in un grande torneo internazionale a cui ha partecipato. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo venerdì 21 giugno alle ore 15.

Probabili formazioni Slovacchia-Ucraina

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Suslov, Bozenik, Haraslin. All. Calzona

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sudakov, Brazhkov, Malinovskyi; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. All. Rebrov