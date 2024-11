Slovan Bratislava-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Rossoneri in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Thiaw e Tomori al centro, supportati da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. In mezzo al campo Fofana e Reijnders. In avanti Abraham, sostenuto da Chukwueze, Pulisic e Okafor sulla trequarti. Leão verso la panchina.

Slovan Bratislava-Milan, le probabili formazioni:

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takáč; Blackman, Kashia, Bajrić, Wimmer; Kucka, Savvidis; Barseghyan, Metsoko, Mak; Strelec. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All. Fonseca.