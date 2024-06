Slovenia-Serbia, le ultimissime sulle formazioni

Sfida da dentro o fuori per la Serbia di Stojkovic, in campo questo pomeriggio alle 15 contro la Slovenia. Vlahovic verso la panchina, dal 1′ Mitrovic, in avanti, sostenuto da Tadic e Milinkovic-Savic sulla trequarti. Nella Slovenia titolari il difensore dell’Udinese, Bijol, il doriano, Stojanović e il l’esterno del Pisa, Mlakar.

Slovenia-Serbia, le probabili formazioni:

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. CT. Kek.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Mladenovic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; Mitrovic. CT. Stojkovic.