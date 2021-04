Rapina a mano armata in casa Smalling

Tanta paura per il difensore della Roma Smalling e per la moglie. Secondo quanto si è appreso – come riporta mediaset – tre uomini armati sono entrati nell’abitazione del difensore della Roma in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine, tanto spavento ma per fortuna nessun problema per il giocatore e per la moglie.