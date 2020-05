Social Network, l’Inter il club europeo che cresce di più

Social Network Inter : i neroazzurri in grande crescita

Nel ”The European Football Report”, un’analisi di più di 250 club che studia la presenza online delle squadre e dei rispettivi giocatori sulle principali piattaforme (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok), pubblicata da IQUII nella classifica che comprende Facebook, Instagram, Twitter e YouTube è l‘Inter il club che fa registrare la crescita maggiore tra i primi 20 top club europei. I nerazzurri crescono del 2,94% e rimangono all’11° posto con 31 milioni di follower, dietro al Milan (40,7 milioni). Bene anche i rossoneri (+1,07%) e la Juventus (+1,05%).

Social Network Inter +3,94%

I tre club Italiani sono quelli che sono cresciuti di più in percentuale tra i top 20 in Europa. Una seconda graduatoria, che racchiude Twitter Global e TikTok, posiziona nuovamente l’Inter davanti a tutti con una crescita di seguaci del 3,94%. Anche in questo caso i nerazzurri seguono il Milan (+1,62%), mentre la Juventus è quarta (94 milioni, +1,03%). Guardando invece ai calciatori, Cristiano Ronaldo mantiene la vetta della classifica. Il portoghese – in crescita dell’1,76% – è seguito da ben 425,9 milioni di persone tra Facebook, Instagram e Twitter. Al secondo posto si posiziona Neymar con 245,5 milioni di seguaci, rincorso da Lionel Messi (+1,30%) a quota 241,2 milioni.