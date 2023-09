Solo un pareggio nella prima di Spalletti: 1-1 in Macedonia per gli azzurri | Cronaca e Tabellino

Solo pari a Skopje per l’Italia di Spalletti

Non buona la prima sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti. Gli azzurri pareggiano contro la Macedonia del Nord a Skopje. Ottimo primo tempo l’Italia, aggressiva e propositiva, diverse le occasioni create con Dimarco, Cristante e Tonali, che colpisce il palo al 21′. Il secondo tempo parte con lo stesso copione, Italia alta e Macedonia in attesa, ma gli azzurri trovano la rete con Ciro Immobile, che appoggia in rete su ribattuta, a seguito della traversa colpita da Barella.

La Macedonia non si arrende e prova a riprendere la partita, trovando una buona occasione con Elmas, che da fuori aria manda la palla fuori di nulla, ma all’81 trova il pareggio con Bardhi su punzione. Italia a quota 4 punti nel girone, sarà fondamentale lo scontro contro l’Ucraina, tre lunghezze avanti agli azzurri, così come la Macedonia, anch’essa a quota 4.