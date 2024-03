Giornata senza grandissimi exploit da parte dei bomber più reclamizzati; brilla la doppietta del “Taty” Castellanos in quel di Frosinone mentre Gyomber e Vlahovic finiscono dietro la lavagna. Sei d’ufficio per tutti gli appartenenti alle rose di Fiorentina e Atalanta, un fattore che potrebbe aver influenzato anche sfide importanti in chiave Fantacalcio.

PORTIERI – Grande giornata per Falcone che mantiene imbattuta la porta e merita un inarrivabile 7,5. Un punto in meno per Szczesny e Svilar che meritano entrambi 6,5. A livello di votazione “secca” e quindi di eventuale bonus modificatore, da premiare anche Turati, Meret, e Okoye con i loro 7 in pagella. Finisce in castigo col suo 3.5 Montipo’, penalizzato dalle tre reti incassate. Esordio sfortunato per Mandas che pur meritando la sufficienza (6) finisce al secondo posto tra i “cattivi” con il suo 4.

DIFENSORI – Darmian e Juan Jesus si dividono il gradino più alto del podio tra i difensori con un bel 10 composto dal 7 in pagella e dalle reti realizzate (che di fatto sanciscono il pari tra Inter e Napoli). Benissimo anche Lirola e Theo Hernandez che chiudono a 9,5 realizando un gol (ma il francese del Milan è penalizzato da un cartellino giallo). Prestazioni ampiamente positive anche da parte di Bastoni e Vojvoda che toccano quota 7,5 piazzando un assist. Malissimo Gyomber che condanna la Salernitana con la sua autorete e chioude a 3. Non bene anche Valeri, Bijol e Dawidowicz che meritano un secco 5.

CENROCAMPISTI – Spicca Daniel Maldini che realizzando la sua terza rete nelle ultime 4 giornate merita un 10,5 da applausi. Alle sue spalle Fabbian, Zaccagni, Chukwueze e Vlasic con i loro 10 complessivi (7 + bonus gol). Mezzo punto in meno per Lorenzo Pellegrini a causa del cartellino giallo ricevuto. Giornata negativa per Walace che nel marasma dei tanti centrocampisti che hanno meritato il 5 in pagella, finisce all’ultimo posto con 4,5 a causa dell’ennesima ammonizione incassata.

ATTACCANTI – Come anticipato è Castellanos il miglior attaccante del turno numero 29. Per lui un bel 13 dovuto al 7,5 di partenza arrotondato dalle due reti e dal cartellino giallo. Al secondo posto con una rete ed un assist, c’è Zapata che tocca quota 11,5. Si ferma a 10 il veronese Noslin. Il bianconero Vlahovic guasta una prestazione già non esaltante con l’inutile espulsione rimediata nei secondi finali del match; per lui è 3,5! Numerosissime le punte che chiudono con un non certo gratificante 5: tra loro ricordiamo Thuram, Chiesa, Pinamonti e Laurientè.