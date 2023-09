Sorride Sylvinho, l’Albania batte 2 a 0 la Polonia

L’Albania vendica la sconfitta di marzo contro la Polonia. Il tecnico Sylvinho lancia il suo solito 4-1-3-2 per battere Lewandowski e compagni con la squadra albanese che passa subito in vantaggio al 37′ grazie a un gran sinistro di Asani, su assist di Hysaj.

Albania-Polonia, Asani apre, Daku fa il resto

Le squadre vanno a riposo sull’1 a 0 in favore della squadra di casa, anche se la partita è ancora molto aperta fino a quando però al 62′ Daku non decide di chiuderla grazie a un destro sotto la traversa. Arrivano così tre punti preziosissimi per la squadra di Sylvinho, che ora raggiunge quota 10 in classifica.