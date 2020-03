UEFA, l’Europa League gioca. Decisione sulla Champions il 17 marzo

Sospensione Europa League rinviata, sulla Champions il 17 marzo

Sospensione Champions League Europa League | Champions League ed Europa League per il momento non sono sospese per coronavirus come aveva anticipato nell’edizione oggi in edicola il quotidiano spagnolo ‘Marca’. Dopo la sospensione della Liga per almeno le prossime due giornate, la Uefa ha deciso di non decidere. Tanti i casi e le squadre coinvolte, tra cui la Juventus con il contagio di Daniele Rugani e il Real Madrid finito in quarantena (compresa la squadra di basket, è stato trovato positivo un cestista). Questa la nota ufficiale con cui la UEFA rinvia al 17 marzo la scelta definitiva.

La nota ufficiale della UEFA

“Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità, la Uefa ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, per partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla diffusione del virus. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso Euro 2020. Ulteriori comunicazioni saranno fatte dopo tali incontri”. Lo annuncia l’Uefa sul suo sito.