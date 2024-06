Spagna-Georgia, le scelte di de la Fuente e Sagnol: le formazioni

Spagna in campo contro la sorpresa Georgia di Sagnol. Difesa con Le Normand e Laporte centrali, supportati Carvajal e Cucurella sulle fasce. In mezzo al campo Rodri e Fabian Ruiz, alle spalle di Yamal, Pedri e Williams sulla trequarti. In avanti c’è il solito Morata. Nella Georgia non manca Kvaratskhelia.

Spagna-Georgia, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Morata. CT. de la Fuente.

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT. Sagnol.