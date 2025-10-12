Spalletti attacca Acerbi: “Tirò fuori la questione Juan Jesus ma…”

Luciano Spalletti punge Acerbi

Luciano Spalletti attacca Acerbi, l’ex allenatore degli azzurri punge il difensore interista. Ecco le parole del tecnico come riportate da mediaset: “Sono sempre di più quelli che trovano scuse o motivazioni per non assolvere i propri impegni e le responsabilità importanti, quelle che vanno prese. Sono sempre meno quello che ci mettono la faccia nel momento del bisogno e quando serve un confronto umano. La possibilità per dire quelle cose che ha detto c’è stata, anche 20 giorni con l’altra convocazione: perché non ha detto niente?”.

Spalletti aggiunge: “Gli dissi ‘guarda hai ragione tu, bisogna sempre guardare il campo’. Lui aveva fatto gol al Barcellona ed era stato decisivo ad alto livello. In campo aveva dimostrato di essere ancora un leader e per questo gli dissi che avrei voluto convocarlo, preferendolo a Mancini. Mi disse: ‘Se ritiene di chiamarmi, vengo’. Allora l’ho chiamato nuovamente e dopo 3-4 giorni mi disse che non sarebbe più venuto e tirò fuori la questione di Juan Jesus…”.