Spezia-Brescia , le probabili formazioni e dove vederla in TV

Spezia-Brescia è l’anticipo del venerdì sera della 31^ giornata del campionato di Serie B. Squadre che arrivano alla partita con qualche defezione importante, per i padroni di casa saranno assenti S. Esposito e Vignali, Lapadula dovrebeb iniziare dalla panchina. Maran ritrova Cistana in difesa, mentre non avrà a disposizione Bjarnason, Bertagnoli e Galazzi.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Degli Innocenti, Bandinelli, Reca; Pio Esposito, Di Serio. All. D’Angelo.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Moncini, Borrelli. All. Maran.

DOVE VEDERLA IN TV

Spezia-Brescia avrà inizio alle ore 20.30 e sarà visibile sull’App DAZN e su La Bchannel presente su Amazon Prime Video.