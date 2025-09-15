“Sport Senza Frontiere”: menzione d’onore all’associazione Emotional & More APS di Carmen De Gironimo

Menzione d’onore per l’associazione di Carmen De Gironimo

Arezzo – Nell’ambito della XIV edizione del Festival del Calcio Italiano, durante la giornata-evento Sport Senza Frontiere, l’associazione Emotional & More APS, guidata dalla Presidente Carmen De Gironimo, ideatrice di tutti i Forum dedicati al binomio sport ed emozione, ha ricevuto una Menzione d’Onore per la partecipazione attiva.

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente del Festival, Donato Alfani, che ha sottolineato come «iniziative come quelle di Emotional & More rappresentino l’anima vera dello sport inclusivo, capace di abbattere le barriere e dare voce a chi troppo spesso non ne ha».

La Presidente De Gironimo ha fortemente voluto condividere questo spazio con la FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, ringraziandone la richiesta accolta in presenza e collaborazione, che ha reso l’intervento ancora più significativo. Sul palco erano infatti presenti il referente regionale Umbria Armando Marcucci e i tre giovani atleti Andrea, Adriano e Daniele, recentemente approdati alla squadra Perugia della DCPS.

«Sono loro il vero valore aggiunto, ha dichiarato De Gironimo, perché incarnano il senso autentico dell’inclusione: scendere in campo e vivere lo sport, al di là del risultato. Questo premio non è mio, ma nostro: è dell’associazione, della vicepresidente Maria De Caroli, ed è soprattutto di questi ragazzi e di chi, come noi, ci mette l’anima prima ancora che il ruolo».

Le testimonianze dei ragazzi hanno reso tangibile la forza del calcio nel trasformare vite e relazioni. C’è chi ha raccontato di aver trovato finalmente una famiglia, chi la felicità, chi la sensazione di essere finalmente compreso. Concetti che hanno commosso la platea e ribadito la centralità dello sport come veicolo di felicità e di inclusione reale.

Il referente Marcucci ha ricordato l’importanza di «mettere i ragazzi in campo senza paura delle loro disabilità, perché è solo giocando che si scopre il loro vero valore». Parole che hanno trovato eco nel clima della giornata, dedicata a dimostrare come lo sport possa abbattere barriere e costruire legami.

Con questa menzione, Emotional & More APS rafforza il suo ruolo di protagonista nelle campagne sociali e culturali che uniscono sport, emozione e inclusione, portando avanti una visione chiara: nello sport come nella vita, si vince o si perde sempre insieme.