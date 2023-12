Il match tra Sporting Lisbona e Porto è uno degli incontri più attesi nella Primeira Liga, con entrambe le squadre attualmente a pari punti in classifica e il primo posto in palio. Sporting ha mantenuto la propria superiorità in classifica grazie alla migliore differenza reti, nonostante la recente sconfitta per 3-2 contro il Vitoria Guimaraes, che ha interrotto una striscia positiva. Tuttavia, la squadra è riuscita a riprendersi con una vittoria in Europa League.

Dall’altra parte, il Porto arriva a questo incontro con tre vittorie consecutive in campionato, compresa l’ultima vittoria per 3-1 in casa contro Casa Pia. Il Porto ha anche assicurato un posto negli ottavi di finale della UEFA Champions League con una vittoria per 5-3 su Shakhtar Donetsk. Sarà una sfida appassionante tra due delle migliori squadre del Portogallo, con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando della classifica.