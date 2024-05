Si giocherà oggi la finale di Conference League, mercoledì 29 maggio 2024. A contrastare la Fiorentina di Italiano ci sarà l’Olympiakos che gioca quasi in casa visto che il teatro della partita sarà l’Opap Arena, stadio dei cugini dell’AEK Atene.

Olympiakos-Fiorentina, sesta finale europea

Per Biraghi e compagni si tratta della seconda finale consecutiva. Lo scorso anno è finita con una sconfitta che non ha lasciato molti strascichi mentalmente, se non la voglia di rivincita e riprovarci. Quest’anno si proverà a scrivere un finale diverso rispetto a quello contro il West Ham dello scorso anno. Sicuramente brucia ancora, ma l’unico pensiero, della Viola, e di tutto il suo popolo, è quello di alzare un trofeo europeo che manca dal 1961, anno del trionfo in Coppa delle Coppe.

Questa sera i toscani affronteranno la sesta finale europea, prima italiana in una euro-finale (Coppa Campioni 1957, ko con il Real) e prima a conquistare un trofeo continentale, nel 1961: la Coppa Coppe contro i Rangers. Non ci sono precedenti tra Olympiacos e Fiorentina nelle competizioni europee.

C’è da sottolineare che la Fiorentina è imbattuta in questa edizione di Conference: il bilancio finora è di 6 vittorie e 6 pareggi. L’unica sconfitta è arrivata nell’andata dei playoff qualificazione contro il Rapid Vienna.