Nuova puntata di SportPaper TV, questa sera alle 21.30 con Roberta Pedrelli si rinnova l’appuntamento settimanale. 90 minuti di calcio, in diretta dal Galà del Calcio femminile di Roma, ospiti d’eccezione in studio ed in collegamento. Una puntata, come sempre, da non perdere.

In studio: Il direttore di SportPaper Daniele Amore, il giornalista Ovidio Martucci e gli opinionisti Rocco Iacovino e Claudio De Francesco. In collegamento Samuel Tafesse e Roberto Martin.