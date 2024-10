SportPaper TV, tutto il calcio in 90 minuti | In diretta Nazionale

In diretta in tutta Italia su Bom Channel e nel Lazio su RadioRoma News. Anche sul 5068 di Sky

Nuova stagione ricca di novità quella di SportPaper TV, un format ricco di contenuti, 90 minuti di calcio vissuti con professionalità e spensieratezza in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Una Roberta Pedrelli sempre più leader e simbolo degli appassionati di calcio. Un format rinnovato, un nuovo studio ed opinionisti pronti a commentare il campionato di Serie A ed i principali eventi in programma. Il mondo del pallone non avrà più segreti.

Inoltre grandi ospiti in collegamento, pronti a rispondere alle domande dei nostri opinionisti. In studio oltre al direttore Daniele Amore, Adriano Tommasi, Giampiero Giuffrè, Anthony Cervoni, Gianluca Boserman, ed in collegamento Samuel Tafesse e Federico Maria Santangelo. SportPaper TV nelle case degli italiani, sul canale 68 del digitale terrestre di Bom Channel e nel Lazio sul 14 di RadioRoma News. Inoltre visibile anche in streaming su www.sportpaper.tv e sul canale 5068 di Sky.