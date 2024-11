Un Bayern Monaco inarrestabile non vuole più fermarsi in vista della sfida contro il St. Pauli. Diversi i cambi per Kompany, che conferma però Musiala, Coman e Kane.

St. Pauli-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Ritzka; Afolayan, Guilavogui; Eggestein. All. Blessin

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pahlinha; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany