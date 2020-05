Stadio Olimpico, ipotesi posti ridotti per la prossima stagione

Ipotesi Stadio Olimpico a posti ridotti

Sebbene il ritorno della Serie A (se) avverrà a porte chiuse, i club stanno varando ipotesi e idee per far si che nella prossima stagione gli stadi possano tornare a ripempirsi anche in minima parte. Secondo l’edizione odierna del Tempo, nello specifico, Lazio e Roma avrebbero l’intenzione di utilizzare una fetta dei 72.000 posti di cui dispone lo Stadio Olimpico. L’idea sarebbe quella di utilizzare un posto si e due no, permettendo al massimo una mole di pubblico di circa 25.000 unità. Uno dei nodi da sciogliere in relazione a questa ipotesi è quello di capire bene come evitare assembramenti nel pre-match, al di fuori dell’impianto. In ogni caso una soluzione di questo tipo, se studiata nei minimi dettagli, potrebbe dar modo ai tifosi di poter tornare allo stadio.