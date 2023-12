“Forse a Sarri manca qualcosa nella rotazione e giocando ogni tre giorni il problema si è accentuato. Questa classifica non appartiene alla Lazio, il maestro arriverà in alto”.

Stankovic: “Chapeau al suo 4-3-3”

E poi ancora: “Chapeau al maestro del 4-3-3, io ne devo mangiare di calcio per avvicinarmi”. Sono queste le parole a “La Gazzetta dello Sport” di Dejan Stankovic, ex calciatore di Inter e Lazio e ora allenatore del Ferencvaros, su Maurizio Sarri e in vista della partita di domenica sera proprio tra i biancocelesti e la squadra di Simone Inzaghi.