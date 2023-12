Stella Rossa-Manchester City, vista dai bookmakers | Comparazione quote, formazioni e consigli

Il Manchester City, al contrario, ha ottenuto un percorso perfetto in Champions League finora, vincendo tutte e cinque le partite giocate nel Gruppo G. Questo li pone come uno dei favoriti per la vittoria finale della competizione​​. Il City deve fare i conti con l’assenza di Erling Haaland, infortunato al piede, e con la possibile indisponibilità di Jeremy Doku e Kevin De Bruyne. Pep Guardiola potrebbe decidere di cambiare la formazione, dando spazio a giocatori come Stefan Ortega, Manuel Akanji, John Stones, Rico Lewis, Sergio Gomez e Kalvin Phillips​​.