Serie A, stop? Niente scudetto

Tutti all’opera, governo e vertici del calcio. Si lavora sodo per capire come e se far ripartire il campionato. Si ipotizza, però, anche lo stop definitivo e relativi scenari. Come ipotizza la gazzetta dello sport, in caso di stop definitivo, il congelamento della classifica qualificherebbe in Europa le prime sei squadre (da decidere la settima visto che il Verona ha una partita in meno del Milan), lo scudetto non verrebbe assegnato ma cambierebbe il meccanismo delle retrocessioni.

Questo quanto riporta gazzetta.it: Il primo scenario porterebbe a 22 le squadre per la Serie A 2020/21: niente retrocessioni con la promozione delle prime due della Serie B, annullandone i playoff. Altra ipotesi è la retrocessione delle ultime due in classifica con altrettante promozioni dalla serie cadetta: in questo caso in A si rimarrebbe a 20 squadre.