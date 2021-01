Storico Steph Curry, trascina gli Warriors con 62 punti

Per chi se lo fosse dimenticato, Steph Curry è stato per due volte l’MVP della stagione regolare NBA, e per una delle due volte è stato eletto all’unanimità. Questa notte, dopo che il mondo dei social aveva speculato anche troppo sull’inizio in salita dei Golden State Warriros, il numero 30 ha rilasciato un messaggio chiarissimo.

62 punti, 18/31 dal campo, 8/16 da tre, 18/19 da tre punti, 5 rimbalzi e anche 4 assist. Questo è il tabellino che vale a Curry il massimo in carriera per punti segnati e il biglietto d’ingresso nel ristretto club di chi è riuscito a segnare 60 punti in una gara NBA. Prestazione chiaramente valsa ai suoi la vittoria per 137-122 sui Portland Trail Blazers, che solo pochi giorni fa avevano invece spazzato via i californiani.

“Avete presente il meme di Michael Jordan?” ha poi commentato Curry “Ecco, l’ho presa sul personale.”

“Penso che sia di diritto tra i giocatori più forti di sempre.” ha invece aggiunto sornione Draymond Green, autore di una prova da 1 punto, 3 rimbalzi e 8 assist alla sua seconda uscita stagionale “Solo per tutte le chiacchiere che lo hanno circondato.” ha continuato “Me ne sono accorto ad inizio partita, ho detto a Kevon Looney di continuare a portargli i blocchi, che non l’avrebbe passata. C’era qualcosa sotto. Stava tirando davvero. Incredibile da vedere comunque, era un uomo in missione. Questa diventa assolutamente una della migliori prestazioni che io abbia mai visto dal vivo.”

“E’ stato incredibile, mi ha ricordato i videogiochi.” ha invece dichiarato il rookie James Wiseman “Io quando ci giocavo prendevo sempre Curry e segnavo spesso 60 punti. Per cui vederlo dal vivo è stato fenomenale, lui è una leggenda.”

Steph Curry ha poi affrontato il discorso relativo alle tante critiche subite fin qui: “Non mi lascio abbattere tanto facilmente e ho molta fiducia in me stesso. Come giocatore, non c’è nulla che tu possa dirmi per colpire questo mio aspetto. (…) Io amo tutto di questo sport, il fuoco, la competitività, e non cercherei mai di fuggirne.”