Nessuna grande sorpresa di formazione in casa Atalanta, Gasperini opta ancora per 3-4-1-2 composto da: Musso tra i pali; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa; De Roon e Ederson in mezzo al campo, supportati da Zappacosta e Ruggeri sulle corsie laterali; in avanti, Pasalic dietro alla coppia Scamacca–Lookman. Panchina per De Katelaere.

Le probabili formazioni:

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer.

ATALANTA (3-4-1-2) – Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.