Supercoppa di Spagna: Real Madrid-Atlético Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Prima semifinale delle Finale four della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Atlético Madrid. Blancos giunta alla competizione in quanto vincitori dell’ultima Coppa del Re e secondi in campionato. A seguito della posizione occupata dalla formazione di Ancelotti, il quarto posto disponibile per la Supercoppa è giunto nella mani dei Colchoneros, arrivati terzi nella scorsa Liga. La vincitrice della gara affronterà una tra Barcellona e Osasuna. Il match, in programma mercoledì alle 20 allo stadio Al-Awwal Park, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, sarà visibile, in esclusiva, su Telelombardia; in streaming sul canale di Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernandez, Fran García; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, S. Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone.