Coppa del Re: Arandina-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Turnover per Carlo Ancelotti nel turno di Coppa del Re contro l’Arandina, squadra che milita in quarta divisione. Difesa con Nacho e Rüdiger centrali, sostenuti da Carvajal e Fran Garcia sulle fasce. In mezzo al campo Ceballos, Arda Güler e Camavinga. In avanti il tridente composto da Rodygo, Joselu e Brahim Diaz.

Le probabili formazioni:

ARANDINA (3-4-3): Adrian; Deiby Ochoa, Jaime Marquez, Jorge Pesca; Pepe Otu, Vitolo, Zazu, Ceesay; Manzano, Santa Cruz, El Battioui. All. Izquierdo.

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Fran Garcia; Camavinga, Ceballos, Arda Güler; Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz. All. Ancelotti.