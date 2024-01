Inter in ansia per Bastoni, finale a rischio

Alessandro Bastoni a rischio per la finale di domani sera a Riad. Il difensore interista ha accusato un affaticamento muscolare. Il calciatore ha svolto solo parte dell’allenamento in gruppo, poi solo differenziato per lui. A rischio la finale, al suo posto potrebbe giocare De Vrij con Acerbi pronto a scalare sulla sinistra.