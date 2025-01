Supercoppa: Inter in finale, Atalanta battuta 2 a 0

Dumfries affonda l’Atalanta, Inter in finale

Gara a senso unico, Inter padrona del match brava a conquistare la finale di Supercoppa a Riad. In semifinale nulla da fare per l’Atalanta di Gasperini. Un super Dumfries, autore di una doppietta di pregievole fattura, trascina i nerazzurri di Inzaghi in finale. Da valutare le condizioni di Thuram sostituito precauzionalmente. Quarta finale consecutiva per l’Inter.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 2-0

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (22′ st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (36′ st Frattesi), Calhanoglu (22′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (31′ st Darmian); Lautaro, Thuram (1′ st Taremi).

A disp.: J.Martinez, Calligaris, Aidoo, Alexiou, Arnautovic, Berenbruch, Buchanan, Correa, Palacios, Taremi, Zielinski. All.: Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (22′ st Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (17′ st Djimsiti), Ruggeri (11′ st Ederson); Brescianini, Samardzic (11′ st De Ketelaere); Zaniolo (11′ st Lookman).

A disp.: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Pasalic, Sulemana, Toloi, Vlahovic. All.: Gasperini

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 4′ st Dumfries (I), 16′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Carlos Augusto (I); Scalvini (A)

Espulsi: –

Note: al 27′ st annullato un gol di Ederson (A) per fuorigioco