Come ormai noto da tempo, da quest’anno la Supercoppa Italiana cambia format, e si giocherà in Arabia Saudita. Dopo che gli arabi hanno imposto uno slittamento della competizione, sono arrivate le date ufficiali: le semifinali si giocheranno il 18 e 19 gennaio, mentre la finale è prevista per il 22. Finora però, ci sono molti malumori e tensioni soprattutto fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la Lega.

Sopralluogo della società in Arabia

Il motivo del malumore del presidente dei campani sarebbe legato alle non perfette condizioni dei campi d’allenamento. Come riporta il “Corriere della Sera”, De Laurentiis nel corso dell’assemblea di Lega avrebbe minacciato il forfait degli azzurri: “Se i campi di allenamento non sono all’altezza non mando il Napoli“. Nella giornata odierna una delegazione societaria partirà per effettuare un sopralluogo.