Il Napoli affronta il Frosinone di Eusebio Di Francesco allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Esordio stagionale nella competizione per i partenopei, eliminati nella scorsa edizione dalla sorpresa Cremonese ai quarti di finale. Ciociari, invece, che arrivano alla gara dopo aver eliminato Pisa (1-0), ai trentaduesimi, e Torino (1-2), ai sedicesimi. Il match, in programma martedì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazoni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Østigard, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso. All. Di Francesco.