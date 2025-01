Supercoppa, le probabili formazioni di Inter – Atalanta | Da Riad

Inter e Atalanta si preparano a sfidarsi in semifinale, probabilmente le due formazioni più in forma del campionato si sfidano per conquistare la finale di Supercoppa.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.