Supercoppa, le probabili formazioni di Juventus – Milan

Thiago Motta sfida Conceicao in Juventus Milan, in palio la finale

Juventus e Milan si sfidano questa sera a Riad nella seconda semifinale di Supercoppa, obiettivo raggiungere l’Inter in finale. Ancora qualche ora a disposizione dei due allenatori Thiago Motta e Conceicao per decidere la miglior formazione da mandare in campo.

Le probabili formazioni di Juventus – Milan

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, K. Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Conceicao.