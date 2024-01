Supercoppa, si avvicina Inter-Lazio | Le probabili formazioni

In Arabia si gioca la Supercoppa Italiana

Inter–Lazio, la sfida si avvicina. Inzaghi e Sarri preparano la formazioni migliore, in palio la finale. I due tecnici con pochi dubbi, il tecnico dei nerazzurri pronto a lanciare la coppia offensiva Lautaro Martinez-Thuram, i biancocelesti rispondono con capitan Immobile al fianco di Felipe Anderson e Zaccagni. Una sfida da non perdere, in Arabia è tempo di Supercoppa.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Mariani di Aprilia