Superlega volley, quattordicesima giornata: programma e dirette tv

Al via il girone di ritorno

A Santo Stefano torna in campo la Superlega volley per il giro di boa. Comincerà domenica, infatti, il girone di ritorno che ci condurrà al tabellone dei playoff. La capolista Perugia, dopo aver sconfitto la Lube nello scontro diretto, affronterà in trasferta Latina, pur senza alcuni dei suoi pezzi pregiati come Anderson e Rychlicki. Proprio Civitanova sarà chiamata al riscatto contro Padova anche se dovrà fare a meno di Juantorena e Lucarelli (che si è fatto male durante la gara contro la Sir). La gara più equilibrata di giornata sarà però tra Modena, terza, e Monza, quinta, a sole 5 lunghezze di distanza con Santi Orduna che tornerà da ex nel capoluogo emiliano. Spazio poi al derby dell’Adige tra l’Itas Trentino e Verona con questi ultimi che cercano punti preziosi per staccarsi dal fondo della graduatoria.

Superlega volley, programma e dirette tv

Tutte le partite saranno visibili sul portale Volleyballworld.tv al quale si affiancherà la diretta di Rai sport per una partita

Domenica 26/12 ore 15:30

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

Domenica 26/12 ore 16:30

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia

Domenica 26/12 ore 18:00

Verona Volley – Itas Trentino

Domenica 26/12 ore 20:30

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Vero Volley Monza (diretta Rai sport)

Rinviata a mercoledì 12 gennaio ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Rinviata a giovedì 20 gennaio ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto