Svizzera-Slovenia, le probabili formazioni e dove vederla

La Svizzera si prepara al secondo appuntamento delle Qualificazioni Mondiali: dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Kosovo, gli elvetici affronteranno la Slovenia. Yakin dovrebbe optare per un 4-3-3 con Freuler, Xhaka e Sierro in mediana mentre Ndoye, Vargas ed Embolo dovrebbero comporre il tridente d’attacco. Kek risponde con un 4-2-3-1 nel quale Stojanovic, Lovric e Sturm dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta, Sesko. La partita, in programma lunedì 8 settembre alle 20:45, verrà trasmessa su Sky; in streaming, sarà possibile seguirla su Sky Go e Now.

Svizzera-Slovenia, le probabili formazioni

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sierro; Ndoye, Vargas, Embolo. Ct: Yakin.

SLOVENIA (4-2-3-1): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Petrovic, Zeljkovic; Stojanovic, Lovric, Sturm; Sesko. Ct: Kek.