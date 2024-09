Tah annuncia: “Non rinnoverò il mio contratto con il Bayer Leverkusen” | Inter alla finestra

Jonathan Tah torna nei pensieri dell’Inter. Intervistato dai microfoni di ‘Süddeutsche Zeitung’, il difensore di Xabi Alonso ha annunciato come lasci il proprio club il prossimo 30 giugno. Questo il punto fatto da “Tuttosport”: “La mia decisione è chiara, non rinnoverò il contratto per motivi professionali. Ho ancora un contratto fino al 2025 e darò tutto per il Leverkusen. La carriera calcistica è breve ed è per questo che ho sempre avuto l’idea di dare sempre il massimo”.

Tah: “Su di me non solo il Bayern Monaco”

Sul suo futuro: “Barcellona? Ci sono altre offerte, non solo il Bayern”, lasciando in sospeso anche Ausilio e tutti i nerazzurri, pronti ad acquistare un altro calciatore a parametro zero dopo Zielinski e Taremi.