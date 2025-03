Brutte notizie per la Lazio e per Castellanos

La Lazio perde Castellanos, il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali, lesione e problemi al polpaccio per l’attaccante dei biancocelesti che – come conferma mediaset – dovrebbe restare out 15 – 20 giorni. Una brutta tegola in un momento cruciale della stagione.