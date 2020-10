Tegola Milan, brutto infortunio per Calhanoglu

Brutto infortonuo per Calhanoglu, il centrocampista del Milan costretto ad uscire dal campo con le stampelle, si attendono novità riguardo i tempi di recupero.

Calhanoglu ha rimediato un infortunio alla caviglia durante l’allenamento. Si sospetta una distorsione, sicura l’assenza in Europa League in Scozia contro il Celtic. Il fantasista turco sarà sottoposto al più presto agli accertamenti clinici per valutare quanto tempo dovrà rimanere fermo. Calhanoglu ha lasciato l’allenamento in stampelle, facendo scattare l’allarme tra i tifosi e l’ambiente rossonero. Una notizia che non ci voleva che priverà i rossoneri di uno dei migliori in questo inizio di stagione nel miglior momento del Milan.