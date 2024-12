Tegola per il Milan: Pulisic out per almeno 20 giorni

Piove sul bagnato in casa Milan: dopo la pesante sconfitta subita venerdì sera per 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, arrivano altre brutte notizie. Pulisic infatti, uscito malconcio proprio dal match contro i bergamaschi, ha svolto in mattinata gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro.

Quando rientra l’americano?

Come ripotato da ‘Milannews.it’ quasi certamente il 2024 di Pulisic è finito. Il trequartista rossonero infatti dovrà stare fuori per almeno 20 giorni. La speranza di Fonseca è sicuramente quella di avere disposizione l’americano per le final four della Supercoppa italiana che si terrà in Arabia Saudita ad inizio gennaio, e che vedrà protagoniste oltre ai rossoneri, Juventus, Inter e Atalanta.