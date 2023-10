Telenova, sul canale 18 esplode il tifo più caldo della TV italiana

Quando si parla di colori rossoneri in tv, il primo canale che viene in mente ad ogni tifoso DOC è senza dubbio TELENOVA.

Storica emittente milanese, ha cambiato il modo di far vivere il calcio seduti comodamente in poltrona. Una valida alternativa per chi non può essere allo stadio ma vuol vivere la partita in un clima stracolmo di passione. Il duo formato dal giornalista Jacopo Casoni e dal noto opinionista rossonero Marco Verdoliva, regala ad ogni cronaca emozioni uniche. Una forte amicizia che oltre la telecamera sta regalando sorrisi anche ai piu’ deboli. Varie iniziative in favore dei “ragazzi di Robin” (associazione di ragazzi autistici) e per l’Istituto europeo di Oncologia.

Il nuovo che avanza, uno stile unico e una passione irrefrenabile verso l’A. C. Milan. Cori ai giocatori sulle note di celebri canzoni, striscioni in stile stadio, il tutto concluso ad ogni vittoria con la celebre canzone di Jannacci “Se me lo dicevi prima”.

Canzone modificata in “e allora sarà ancora bello …quando ti innamori, quando vince il Milan, quando c’è Casoni…”. Uno spettacolo garantito senza nemmeno dover pagare il biglietto. Serve solo sintonizzarsi sul CANALE 18!