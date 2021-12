Tennessee Titans vs. Pittsburgh Steelers – Un nuovo capitolo di una grande rivalità

Una rivalità piena di grandi match

L’Heinz Field di Pittsburgh ospiterà domenica un nuovo capitolo di una delle rivalità più longeve della AFC, quella tra Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans, l’ottantesimo confronto tra le due franchigie. Gli Steelers guidano la serie per 47-32 (10-9 per i Titans nella Titans-Era) ed hanno vinto gli ultimi tre confronti e ben sette degli ultimi dieci. Nella storia dei confronti tra queste due squadre ci sono anche i due championship del 1978 e del 1979, quando i Titans erano ancora Houston Oilers e si arreso in entrambe le occasioni agli Steelers del mitico QB Terry Bradshaw.

L’ultima sfida tra le due squadre risale al 25.10.2020 a Nashville quando gli Steelers si imposero per 27-24 in quella che era la sfida tra due squadre fino ad allora imbattute in stagione. Gli Steelers hanno vinto anche l’ultimo confronto casalingo il 16.11.2017 con un netto 40-17 mentre l’ultima affermazione dei Titans risale al 08.09.2013, week 1 della stagione 2013, in casa degli Steelers. La partita finì 16–9 per i Titans in una partita dominata dalla difesa TwoTone Blue che, dopo la safety concessa da Reynaud sul kick-off iniziale, non subirono punti fino a 1:23 dalla fine. Protagonisti del match furono Zach Brown (2 sacks) Jurrell Casey (2 sacks) e Rob Bironas (10 punti con 3FG e 1XP).

La situazione in casa Titans

I Titans arrivano alla match di domenica primi nella AFC South e con una infermeria che inizia a svuotarsi. La stagione, travagliata dagli infortuni (86 giocatori utilizzati da Vrabel, record nella NFL), è stata finora positava per i Titans che hanno già raggiunto le nove vittorie e sono ad un passo dal raggiungere la matematica qualificazione ai playoff e, forse, la vittoria della division. La difesa è sicuramente il punto di forza della squadra, con un front-seven fisico ed aggressivo (Simmons, Landry, Dupree e Autry) ed una secondaria (Byard, Jenkins, Fulton e Molden) che, dopo anni di incertezze, ha trovato equilibrio e stabilità sotto la guida del DC Bowen. L’offense, invece, ha fatto delle ottime prestazioni fino agli infortuni di Derrick Henry, Julio Jones e AJ Brown, perdendosi una volta rimasti orfani dei tre campioni in prestazioni opache. La situazione dell’offense, peraltro, è aggravata da una OL che finora è stata l’anello debole della squadra.

La situazione in casa Steelers

Situazione difficile in casa Steelers, all’ultimo posto della AFC North e, probabilmente, all’ultima possibilità di rientrare nella corsa playoff. Anche per gli Steelers gli infortuni hanno influito non poco sull’esito della stagione, ma una OL rinnovata per 4/5, probabilmente peggiorata, e un Roethlisberger a fine carriera hanno reso la situazione veramente complicata. Inoltre, le partenze della free agency in difesa (Dupree ed Hilton su tutti) hanno reso meno competitivo il reparto difensivo degli Steelers e, soprattutto, reso più vulnerabile la secondaria. Tuttavia, anche nelle difficoltà, Tomlin è riuscito a rendere competitiva la sua squadra e l’innesto positivo di giovani come Harris, Freirmuth e Highsmith lascia ben presagire per il futuro della franchigia. Guardando le note positive c’è senza senza dubbio il reparto WR (Claypool, Johnson, MacCloud e Washington) ed i TE (Ebron e Freirmuth) oltre un ritrovato running game con Harris che sembra già un veterano.

Che partita sarà?

Tenuto conto del valore eccellente dei front-seven delle rispettive squadre e dei problemi delle rispettive OL, c’è da aspettarsi una partita a punteggio basso in cui potrebbero essere decisivi gli special team e, in particolare, i kicker Randy Bullock e Chris Boswell. I Titans hanno il vantaggio di aver trovato una maggiore stabilità nella secondaria ma l’ assenza di Jenkins scopre un lato della difesa, dove i veloci Claypool e Johnson potrebbero essere letali, soprattutto se l’OL di Tomlin riuscirà a dare tempo e spazio per la nciare a Roethlisberger. Da tenere sotto osservazione la prestazione del LB dei Titans contro il TE Freirmuth, abile a sfruttare gli spazi nella underneath dove, probabilmente, servirà l’aiuto di uno tra Byard e Hooker. Per quanto riguarda l’offense dei Titans sarà fondamentale evitare i grossolani errori ed i tanti turnovers visti nel corso dalla stagione, cercando di dare stabilità ad un running game che, con Foreman, Hilliard e McNichols, sta iniziando a mostrare segni di miglioramento. Il rientro di Julio Jones facilità il lavoro di Tannehill ma, forse, sarebbe il caso di iniziare a sfruttare la velocità di McMath e tornare a dare più spazio ai TE che, dopo una stagione travagliata, hanno iniziato a fornire prestazioni di buon livello. Sarà una partita dura e lottata in ogni snaps, per dirla come in un film “Senza esclusione di colpi”.

Situazione Infortunati

Titans: OUT RB Derrick Henry, CB Caleb Farley, K Sam Ficken, WR Cameron Batson, CB Chris Jackson, WR Marcus Johnson, RB Darrynton Evans, WR A.J. Brown, LB Monty Rice, TE Tommy Hudson, LB David Long, DT Teair Tart, OL Rodger Saffold, CB Janoris Jenkins, FB Tory Carter, DT Larrell Murchinson e OLB Rashard Weaver. IN DUBBIO OLB Bud Dupree e LB Zach Cunningham.

Steelers: OUT WR JuJu Smith-Schuster, DE Stephon Tuitt, DT Tyson Alualu, OL Kevin Dotson, TE Eric Ebron e QB Joshua Dobbs. IN DUBBIO CB Joe Haden, TE Kevin Rader e DE Isaiah Buggs.