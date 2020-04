Gran gesto di solidarietà quello del tennista australiano, Nick Kyrgios. Il giovane tennista tramite il proprio profilo Instagram ha scritto un lungo post nel quale porge la mano ai suoi fan. In questo momento di difficoltà in relazione all’emergenza sanitaria, in tutto il Mondo, i gesti di solidarietà da parte dei vip non sono mancati e alla lista con grande merito va annoverato il tennista 24enne.

Cosi’ Kyrgios su Instagram

Ecco il contenuto del post: ”Se qualcuno non lavora o non ha entrate e resta senza cibo o vive un momento difficile per favore, non andare a dormire a stomaco vuoto. Non aver paura o imbarazzo di inviarmi un messaggio privato. Mi renderebbe molto felice condividere quello che ho. Non importa se è una scatola di noodles, del pane o del latte. Lo lascio alla tua porta di casa senza fare domande”

Kyrgios è stato spesso criticato dagli addetti ai lavori per il suo temperamento e per le sue sfuriate nei campi da tennis contro avversari( celebre la lite con Khachanov al Master di Cincinnati nel 2019 o quella agli Internazionali di Roma con Ruud sempre nel 2019) o giudici di linea ma questa volta merita la medaglia d’oro e innumerevoli applausi per questo atto di solidarietà: Ben fatto Nick!