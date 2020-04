Come tutti gli sport anche il Tennis sta vivendo un periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria. Molti tornei sono stati cancellati o posticipati e quelli in programma in estate o nel periodo autunnale temono sulla disputa regolare dell’evento. Il direttore della Rogers Cup sezione WTA di Montreal, Eugène Lapierre , ha parlato in merito all’organizzazione del Master 1000 canadese.

Le date previste per la Rogers Cup

Il torneo canadese si dovrebbe svolgere dal 7 al 16 agosto. Il circuito ATP si svolgerà a Toronto, quello WTA a Montréal. Ma le sorti del torneo saranno decise dall’andamento dell’emergenza sanitaria.

Così il direttore della Rogers Cup

“I direttori dei tornei sull’erba hanno fatto molta pressione sull’ATP affinché venisse presa una decisione con mesi di anticipo. Ciò su cui siamo tutti d’accordo è la necessità di prendere una decisione definitiva il più presto possibile e abbiamo fissato il limite a giugno”

La Rogers Cup potrebbe essere posticipata nei mesi autunnali: “Sì, è una possibilità che abbiamo già comunicato all’ATP e alla WTA. Sarebbe fattibile disputare gli eventi a metà ottobre.Ciò che non abbiamo mai considerato è di giocare a porte chiuse. Le entrate derivanti dai diritti televisivi non sono così importanti, non abbiamo alcuna intenzione di far viaggiare i giocatori mettendoli a rischio.Stiamo lavorando duramente per allontanare lo spettro della cancellazione, visto che il tennis canadese soffrirebbe molto se questi due tornei non si disputassero. Molti progetti crollerebbero, non potremmo mantenere investimenti relativi al tennis e bisognerebbe prepararsi ad una dolorosa ricostruzione”.