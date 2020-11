Il tennis italiano ha trovato una nuova stella, Jannik Sinner. Il giovanissimo tennista azzurro oggi ha la possibilità di vincere il primo titolo ATP.

Jannik Sinner in campo per il suo primo titolo Atp, a Sofia, contro il canadese Vasek Pospisil. Prima volta che si sfidano i due tennisti, l’altoatesino trionfatore alla NextGen 2019, ha raggiunto i quarti di finale all’ultimo Roland Garros, sconfitto da Rafa Nadal. In semifinale ha sconfitto Mannarino in due set.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita, in programma alle 14, si vedrà su Supertennis e Rai 2.