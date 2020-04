Tennis United, la nuova iniziativa di ATP e WTA

Atp e Wta hanno lanciato, con un comunicato congiunto, ‘Tennis United’, un nuovo show settimanale che andrà in onda tutti venerdì sulle loro piattaforme digitali. A condurre il programma saranno il canadese Vasek Pospisil e la statunitense Bettanie Mattek-Sands, entrambi vincitori di Gran Slam in doppio. Il format comprenderà interviste e discussioni con protagonisti di entrambi i circuiti come con altri personaggi di rilievo del mondo del tennis, un collage degli spunti più interessanti della settimana attraverso i post dei giocatori sui social media e uno sguardo su quando la comunità del tennis sta facendo sotto il profilo del sostegno a chi in questo momento è grande difficoltà.

Tennis United, la prima puntata

Nella prima puntata, quella di oggi, ci sarà un montaggio speciale di tutti i messaggi di ringraziamento dei giocatori ai medici e a tutto il personale sanitario che sta combattendo in prima linea contro il Covid-19. E poi le interviste a Felix Auger Aliassime, Sofia Kenin, Jannik Sinner e donna Vekic. La prima dello show sarà disponibile sulle pagine Facebook e sui canali YouTube di Atp e Wta. Alcune parti si troveranno anche su Twitter e Instagram.