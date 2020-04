WTA e ATP insieme: l’iniziativa Tennis United

WTA E ATP INSIEME: LA GRANDE ATTESA

La WTA e l’ATP, insieme, per lanciare la loro nuova iniziativa “Tennis United“. In questo memento in cui l’annata 2020 è a rischio a causa della pandemia del Covid-19 i due organismi del tennis mondiale femminile e maschile si sono uniti per lanciare la loro nuova campagna.Ancora nessun indizio ma solo un’immagine condivisa che è diventata quella del profilo social sia di WTA che ATP. L’Association of Tennis Professional però svela qualche dettaglio in più.

Un indizio che, però, lascia spazio a grandi interrogativi. Solo una data, il 10 Aprile che ovviamente ha scatenato le domande dei follower.

“COMING SOON”: CRESCE LA CURIOSITA’ DEI FAN

“L’attesa aumenta il desiderio” o almeno così si dice. Probabilmente è ciò che hanno pensato anche la Women Tennis Association e l’ATP quando hanno scelto la modalità con la quale rivelare la loro sorpresa.

Intanto i social sono presi d’assalto. “Dopo la quarantena finalmente diventerete un’organizzazione?“, “Diteci di più“, “Che sta succedendo?“, “Riguarda i giocatori?“, “Ha a che fare con Wimbledon?” sono solo alcune degli interrogativi che i fan hanno rivolto ma ancora nessuna risposta.

Ci vorrà un po’ di pazienza ma non troppa per fortuna. Ancora un giorno e arriverà il grande annuncio. Il count down è già iniziato.