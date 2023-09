Ternana-Sudtirol, le probabili formazioni e dove vederla

La Ternana affronterà il Sudtirol per la sesta giornata del campionato di Serie B. Calcio di inizio alle ore 14. In cinque gare giocate i rossoverdi umbri hanno colto un punto, contro il Bari, in casa (0-0) nella quarta giornata. Il Südtirol, in attesa di recuperare la partita con il Brescia, cercherà in ogni modo di trovare i tre punti per rialzare la testa.

Ternana-Sudtirol, le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli; Diakité, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Falletti, Raimondo. Allenatore: Lucarelli.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi, Ciervo, Broh, Kofler, Casiraghi, Odogwu, Rover. Allenatore: Bisoli

Ternana-Sudtirol, dove vederla

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN e Sky Calcio.